Calciomercato Fiorentina: c’è Higuain, ma va via un campione

Scambio di mercato clamoroso tra Fiorentina e Juventus. A Firenze potrebbe sbarcare Gonzalo Higuain. Potrebbe essere questa la carta decisiva per arrivare a Federico Chiesa.

Fiorentina: scambio Higuain-Chiesa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono al lavoro per lo scambio con la viola.

A Firenze non si parla più del rinnovo del contratto di Chiesa. Joe Barone e Daniele Pradè hanno provato a sondare il terreno ma, alla fine, sta emergendo chiara del ragazzo di andar via.

Il problema è che gli effetti negativi del Covid 19 sui prezzi hanno fatto calare la valutazioen da 70 milioni che aveva fatto Commisso. Il club vuole questi soldi in contanti ma sarà molto complicato.

L’idea per uscire da questa situazione di stallo potrebbe essere quella di non abbassare la valutazione del giocatore accettando qualche calciatore nell’affare. La Fiorentina è convinta che la prima società a chiedere il calciatore sarà la Juve.

Juve: con Romero e Higuain la trattativa può andare in porto

In bianconero giocano diversi calciatori che piacciono a Firenze. Il primo è Romero, il centrale del Genoa. La Juve lo ha messo a bilancio a 26 milioni. I dirigenti della Fiorentina hanno cerchiato in rosso un altro nome ovvero quello di Pipita Higuain. Certo, l’argentino è nella fase conclusiva della carriera ed ha un contratto pesante, ma sarebbe il nome giusto per far sognare Firenze. Inoltre la Juve deve cederlo.