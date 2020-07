Calciomercato Juventus, tramonta lo scambio con il Napoli

Secondo le ultime da Torino, l’affare che sembrava già incardinato con gli azzurri alla fine non si farà. La Juventus è già al lavoro per trovare soluzioni alternative.

Milik alla Juve, ma niente scambio con Bernardeschi

Si parla, o meglio parlava, di uno scambio che coinvolgesse Bernardeschi e Milik, destinati a scambiarsi le casacche. Un affare intrigante, che certo sembrava complicato dalle divergenze di valutazione che le società fanno dei rispettivi calciatori, ma che alla fine, per costi, poteva essere sostenuta ampiamente. Secondo quanto rivela invece la Gazzetta dello Sport, mentre il polacco potrebbe infine abbracciare la causa bianconera, dono davvero poche le chances di vedere “Berna” a Napoli.

I motivi del mancato affare

Federico percepisce 4 milioni a stagione, ingaggio che rientra nei parametri del Napoli, ma soltanto in pochi casi al primo anno in società. L’ultima volta che si è arrivati a quella cifra è stata con Lozano, e non è andata proprio benissimo. In più, il calciatore si vede o ancora alla Juventus, o piuttosto in Premier League. Poi c’è la questione diritti d’immagine: Bernardeschi a maggio ha chiuso un contratto con Roc Nation, l’agenzia del rapper Jay-Z, e affidarli poi a De Laurentiis sarebbe un controsenso. Senza contare che potrebbero esserci penali da versar. Pochi giocatori come Federico Bernardeschi sono al centro delle voci di mercato, dal Milan al Napoli passando per Barcellona. Il futuro è tutto da scrivere.