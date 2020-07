Calciomercato Juventus: esonero per Sarri, pronto il sostituto

Juve, ora Sarri rischia il posto. Nonostante il primo posto in campionato, il tecnico bianconeri potrebbe non essere riconfermato per la prossima stagione.

Juventus: due nomi per il post Sarri

I motivi dell’addio sono evidenti. Il tecnico non sembra aver avuto presa sui campioni bianconeri. Nonostante lo scudetto, risultano pesanti le sconfitte con Lazio e Napoli in finale di Coppa Italia e Supercoppa.

In questo momento a Torino sembra che solo la vittoria della Champions League possa salvare la stagione del tecnico toscano. Per farlo i bianconeri dovranno superare prima il Lione in Champions League.

Il problema per il tecnico sembra esser stato quello della gestione del gruppo in cui le personalità forti non mancano e che hanno accusato più di una difficoltà nel digerire metodologie di lavoro dell’ex Napoli.

Come riportato da Juventus.eu, l’addi sembrerebbe essere una possibilità concreta anche a causa della poca sintonia dell’allenatore toscano con gran parte del gruppo.

Se i bianconeri non superassero il Lione, Andrea Agnelli non perdonerebbe il suo allenatore e darebbe il ben servito al tecnico. Per il presidente della Juve la Champions League è fondamentale e i bianconeri non possono subito. In caso di esonero, le due idee maggiori al momento sarebbero quelle di Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane, autentico pallino del presidente Agnelli.

La situazione dei due allenatori

I due tecnici sono in una situazione contrattuale diversa. Il primo è libero dopo l’esperienza al Tottenham. Zidane è a Madrid dove viaggia verso il titolo ma la mancanza di sintonia con il presidente Perez potrebbe fare la differenza.