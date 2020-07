Calciomercato Inter: via Eriksen per arrivare ad un campione

L’Inter potrebbe rinunciare ad Eriksen dopo soli sei mesi. Come riportato da Sportmediaset, pur di arrivare ad un grande campione in mezzo al campo, il club nerazzurro potrebbe cedere il danese.

Inter, può partire Eriksen per arrivare ad un campione

In estate la rosa nerazzurra dovrebbe essere rivoluzionata. Per questo di fatto la società ad oggi ritiene incedibile il solo Lukaku e sarebbe disposta a sacrificare diversi top player come ad esempio Skriniar.

Secondo le ultime notizie, il tecnico Antonio Conte accetterebbe di dar via anche Eriksen se questo se lo aiutasse ad arrivare a un giocatore più funzionale al suo 3-5-2, come i vari Milinkovic-Savic, Pogba o Zaniolo.

Il danese arrivato a gennaio come colpo da novanta non ha di certo incantato per la posizione in campo. Il calciatore, infatti, ha offerto un rendimento troppo altalenante. Un problema è sicuramente di natura tattica, l’ex allenatore della Juventus potrebbe decidere di risolverlo inserendo qualche altro calciatore, rinunciando magari anche allo stesso ex Tottenham.

Ultime Inter, quale trattativa?

Difficile cedere Eriksen ed incassare subito diversi milioni. Più probabile che l’Inter riesca ad inserire il calciatore in un maxi scambio, magari per arrivare al per il grande sogno Pogba. Il condizionale resta d’obbligo e molto dipenderà anche da come finirà la stagione dei nerazzurri e dello United.