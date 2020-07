Franck Ribery, attaccante e stella della Fiorentina, è stato costretto ad uscire al minuto 66 della partita vinta contro il Parma. Sorriso a metà per i viola che battono i ducali ma perdono ancora una volta per infortunio uno dei loro migliori calciatori, brutto infortunio sempre alla caviglia.

Fiorentina, nuovo infortunio per Ribery

Brutta tegola per Ribery e la Fiorentina. Il calciatore francese è stato costretto ad abbandonare il campo durante Parma-Fiorentina prima del previsto a causa di un infortunio. I tifosi ora sono in ansia, così come la società stessa, dato che il calciatore ha dovuto ritornare negli spogliatoi dopo un duro infortunio subito alla caviglia, la stessa già operata nei mesi scorsi dopo un grave infortunio.

Fiorentina, ansia per Ribery: nuovo infortunio alla caviglia operata

Franck Ribery è tornato in forma splendida dopo 4 mesi di stop per infortunio più altri mesi post covid. Il talento esperto francese, uscito per un duro scontro, ha rimediato un secondo infortunio alla caviglia destra operata in passato. Le condizioni del calciatore saranno monitorate nelle prossime ore in attesa di capire l’entità dell’infortunio. C’è molta apprensione nell’ambiente viola, tra i tifosi e la società per il calciatore e faro della squadra di Beppe Iachini. Dalle prime notizie non sembrerebbe grave come captato dalle prime impressioni in campo.