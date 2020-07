Calciomercato Inter, nuovo rilancio nerazzurro nell’affare Tonali

Il mercato dell’Inter si fa sempre più infuocato ed interessante, e negli ultimi giorni si sta spingendo parecchio per quel che riguarda l’affare Tonali. Il centrocampista del Brescia è senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi in circolazione, e portarlo a Milano sarebbe un colpo eccellente. La distanza economica c’è ancora però, e rischia di complicare tutto.

Ultime Inter: colpo Tonali, i nerazzurri devono rilanciare

Tonali è l’obiettivo principale per l’Inter, il quale vorrebbe chiudere l’operazione il più in fretta possibile. Cosa non facile però, anche perchè il patron del Brescia Cellino continua a chiedere 50 milioni di euro. Una cifra finora mai raggiunta dai nerazzurri, i quali vorrebbero avanzare con 30 più 5 di bonus, per ora insufficienti per soddisfare la dirigenza biancoblù. Ecco che si parla di un nuovo rilancio in arrivo, con 40 milioni pronti per essere messi sul piatto, ed una pista che si sta riscaldando sempre di più. Cellino infatti dovrà abbassare le proprie richieste vista la situazione Covid, e potrebbe quindi accontentarsi di un’offerta minore di quella prevista. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Tonali vuole solo i nerazzurri

Ormai sembra quasi scritto: Tonali andrà all’Inter. Al di là della piccola distanza economica tra le due squadre, la volontà del giocatore è quella di giocare nella squadra di Conte: il progetto gli piace, e troverebbe tanto spazio per crescere e maturare anche in campo europeo.

