Calciomercato Milan, ecco il colpo a zero dalla Premier League

Secondo ‘Sky Sports Uk‘ i rossoneri sono molto vicini all’acquisto, a parametro zero, di un centrocampista proveniente dalla Premier League.

Milan, quasi fatta per Hendrick

Il Milan del futuro, targato Ralf Rangnick, comincia a prendere forma. Secondo l’emittente inglese ‘Sky Sports Uk‘ i rossoneri hanno individuato in Jeff Hendrick il giusto rinforzo per il centrocampo del ‘diavolo‘ . 28 anni, cresciuto nelle giovanili del Derby County, attualmente milita nel Burnley che sta sorprendendo in Premier League (si trovano al nono posto). Nazionale irlandese, il calciatore avrebbe rifiutato tutte le altre proposte che gli sono arrivate per poter accettare solamente quella di Ivan Gazidis che vorrebbe portarlo in Italia.

Nelle scorse settimane, alcuni membri della dirigenza, avrebbero effettuato dei sondaggi proprio su Hendrick. Arriverebbe a parametro zero, visto che il suo contratto è in scadenza alla fine della stagione. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma.

Delusione a Milanello per il pareggio di ieri sera

Non c’è molto da sorridere in casa rossonera. Il pareggio di ieri sera contro la Spal non ha fatto felice Stefano Pioli che si aspettava molto dalla sua squadra contro la penultima in classifica. E’ un punto che non fa contento nessuno, specialmente per chi insegue un posto in Europa. L’unica nota positiva è il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, dopo 37 giorni dal suo infortunio al polpaccio.