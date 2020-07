Bologna-Cagliari, formazioni UFFICIALI: le scelte di Mihajlovic e Zenga

Bologna-Cagliari, formazioni ufficiali del match: calcio d’inizio alle 19 e 30

Andranno in campo al Dall’Ara, Bologna-Cagliari, sempre a porte chiuse, e sono state rese note le formazioni ufficiali. Entrambi i club hanno voglia di continuare a tenere lontana la zona retrocessione, per ottenere una salvezza aritmetica con diverse giornate di anticipo, ma non solo. Un’eventuale vittoria lancerebbe uno dei due club a sognare per la zona Europa League. E allora Mihajlovic e Zenga, oggi, si giocheranno tutti a Bologna, per una sfida affascinante. Di seguito, le loro scelte.

Bolgona-Cagliari, le scelte di Mihajlovic e Zenga

Bolgona: (in aggiornamento)

Cagliari: (in aggiornamento)