Il tecnico blaugrana vuole il massimo impegno, dal suo calciatore, fino alla fine del campionato. Poi potrà accasarsi a Torino.

Juventus, Setien vuole che Arthur pensi solo al Barcellona

C’è ancora un titolo da conquistare in Spagna. Il Barcellona non intende fare falsi passi e, soprattutto, farsi influenzare da vicende di mercato. Impossibile, però, non parlare del centrocampista brasiliano Arthur, molto vicino alla Juventus. Infatti l’ex Gremio è pronto a lasciare la Catalogna dopo due anni. L’allenatore del club, Quique Setien, pretende concentrazione. Alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo, valevole per la trentaduesima giornata di Liga, ha così dichiarato ai giornalisti: “In campionato conto sul suo aiuto. Domani potrebbe giocare dall’inizio. Voglio che Arthur non si faccia condizionare da queste voci di mercato che lo vogliono già in Italia con la maglia dei bianconeri. Deve dare il massimo in campo perché è ancora un giocatore nostro.

Inoltre deve pensare che la stagione non è ancora finita e siamo impegnati su altri fronti, ci sono da disputare ancora tanti altri match. Il nostro obiettivo è quello di vincere un trofeo. Pretendo professionalità e responsabilità da parte di tutta la squadra“.

Ancora Setien: “Il club non mi ha mai parlato di una sua cessione“

“Da quando lo alleno si è sempre fatto trovare pronto. La società non mi ha mai riferito che il calciatore sta per andare via, ma anche se dovesse accadere dovrà dare tutto fino all’ultimo giorno” ha così concluso l’ex Betis.