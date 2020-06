Calciomercato Inter, operazione in chiusura con il Real Madrid

L’Inter si sta attivando parecchio, e queste ultime settimane sono state piene di voci di mercato. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi importanti, soprattutto sulle fasce, probabilmente il reparto con più lacune. La squadra di Milano però pare stia portando a termine un’operazione maestosa con il Real Madrid. L’obiettivo? Hakimi.

Inter: quasi fatta per Hakimi

Hakimi è senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi del panorama calcistico europeo, e l’Inter lo sta tenendo d’occhio da tantissimo tempo. Già ai tempi del match ai gironi di Champions il turco impressionò, fino a poi attirare a sè tantissime pretendenti. Nelle ultime ore è però arrivata una notizia a dir poco clamorosa, direttamente da Sky: il giornalista Di Marzio ha infatti annunciato che i due club sono già ai dettagli e stanno chiudendo per 40 milioni di euro per il trasferimento di Hakimi in nerazzurro. Un affare senza dubbio importantissimo, e che incorona ancora una volta il club meneghino come una delle regine del mercato.

Hakimi: il Real non serve, l’Inter lo aspetta

Una trattativa che sembrava proibitiva, e che nelle ultime ore è diventata realtà. Il passaggio di Hakimi all’Inter dovrebbe completarsi da qui a breve, e lo stesso giocatore pare abbia spinto per non tornare al Real Madrid. Nei Blancos non avrebbe trovato spazio, con Conte può esplodere e diventare un campione di livello mondiale.

