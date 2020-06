Mercato Milan, ag. Calhanoglu: “Felice qui, ma vuole la Champions”

Intervistato da ‘TuttoMercatoWeb.com‘ l’agente del calciatore turco, Gordon Stipic, ha parlato del futuro del suo assistito.

Calciomercato Milan, Stipic su Calha: “E’ un orgoglio per lui avere la nr. 10“

Hakan Calhanoglu si sta prendendo il Milan per mano. Probabilmente è stato uno dei migliori in campo nel match vinto 4-1 dai rossoneri contro il Lecce, in trasferta. A confermare ciò il suo agente Gordon Stipic: “Il mio assistito è un vero professionista. Durante il periodo della pandemia si è allenato duramente. Ieri sera è stato uno dei migliori nella sua squadra, ma tutto ciò non mi sorprende. Nel 4-2-3-1 si trova molto a suo agio, in Bundesliga giocava proprio dietro la punta.

Milan? Il suo contratto scade nel 2021, con la dirigenza ancora dobbiamo parlare. Anche loro sanno che la priorità del ragazzo è quella di disputare la Champions League. Futuro? Ancora presto per parlarne, di sicuro vuole giocare a grandi livelli. Di certo posso confermare che il ragazzo è orgoglioso di poter indossare la maglia numero 10, ha la fiducia di tutti e cerca di ripagarla a suon di buone prestazioni“. ha così dichiarato a ‘TuttoMercatoWeb.com’

L’ag. di Calhanoglu: “Hakan nel Milan di Rangnick? No comment“

Inevitabile la domanda sulla sua permanenza con la maglia rossonera, anche se sulla panchina dovesse arrivare il tedesco Ralf Rangnick: “Non posso rispondere a ciò, non è compito mio fare speculazioni sull’arrivo di Rangnick al Milan“.