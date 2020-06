Calciomercato Lazio: folle offerta del Newcastle, la risposta di Immobile

Calciomercato Lazio, il Newcastle pazzo di Immobile: offerta super

Calciomercato Lazio Immobile Newcastle | Stagione senza precedenti quella personale di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è in corsa per la scarpa d’oro e sfida Robert Lewandowski. Sono 27 i gol in Serie A in 26 gare giocate fino ad oggi, ora con la ripresa della stagione ci si prepara a tornare in campo. Tanti i club che hanno messo gli occhi sul calciatore italiano della Lazio che è in scadenza di contratto nel 2023. Il presidente Lotito però non ha nessuna intenzione di cederlo e punta forte su di lui per la prossima edizione di Champions League. Inoltre, ora, la Lazio è concentrata sul finale di stagione per provare a portare a casa lo scudetto. Intanto, tra le varie offerte, c’è quella folle del Newcastle. Il club inglese che ha cambiato proprietà ed è finito nelle mani di uno dei principi arabi più ricchi al mondo ha proposto 55 milioni alla Lazio, mentre al calciatore più di 8 milioni a stagione per 5 anni. Ora è arrivata la risposta sia del club italiano che del calciatore.

Leggi anche – Lazio, offerta choc per Immobile dal Newcastle

Immobile, obiettivo scudetto

A riportare della risposta della Lazio e di Immobile è stata La Gazzetta dello Sport che ha annunciato che né il club italiano né il giocatore hanno intenzione di separarsi in questo momento. Anzi, le parti sono già a lavoro per prolungare il contratto in scadenza nel 2023 e portarlo al 2025. Il presidente Lotito non ha nemmeno preso in considerazione l’offerta di 55 milioni ma per Immobile chiede almeno 80 milioni di euro. Secca anche la riposta di Ciro che vuole restare e diventare bandiera della Lazio sempre di più.