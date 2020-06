News Milan, trattativa per il rinnovo di Romagnoli

Calcio mercato Milan rinnovo Romagnoli | Il Milan è a lavoro per quel che sarà della prossima stagione. La società ripartirà con un nuovo progetto e da un nuovo allenatore. Tanti i cambi in campo, con molti calciatori già con le valigie pronte. La società però vorrebbe ripartire dai suoi uomini migliori e da alcune bandiere, come nel caso di Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli. Entrambi i calciatori seppur giovani ormai sono da anni pilastri in campo e nello spogliatoio rossonero e tutti e due sono sotto la procura del noto agente Mino Raiola. La prossima sessione di calciomercato sarà decisiva per entrambi, il portiere con contratto in scadenza 2021 e il difensore 2022. Ora si arriva a un bivio, rinnovo o cessione e il club vuole rinnovare. Intanto su Romagnoli c’è il forte interesse di Juventus, Lazio, Barcellona, Everton e PSG. Distanza ancora per il prolungamento del contratto.

Calciomercato Milan, rinnovo Romagnoli più distante: la situazione

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan incontrerà Mino Raiola nelle prossime settimane per parlare di entrambi i suoi due assistiti. Per il difensore il suo agente chiede più dei 3.5 milioni di euro attualmente percepiti e per Elliot non sarà facile accontentarlo. Per questo la permanenza di Alessio non è sicura e potrebbe partire per un altro grande club. La società però lavora per concedere una deroga finanziaria, in merito al limite del tetto salariale, facendo l’eccezione per il suo capitano.