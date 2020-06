Calciomercato Milan, ecco Kalulu: è arrivato a Milano, domani visite mediche

Calciomercato Milan, è sbarcato Kalulu a Milano: il calciatore è il primo acquisto dei rossoneri

Calciomercato Milan – Kalulu | E’ il primo acquisto piazzato in Italia, arrivato in città nel corso di questa serata. Parliamo del giovanissimo terzino ormai ex Lione, Pierre Kalulu. Come raccontato dai colleghi di Sky Sport, è giunto a Milano per la firma sul contratto, che arriverà nella mattinata di domani. Il calciatore si unisce ai rossoneri ed è il colpo a zero per il futuro del Milan. Il club ha trovato l’accordo totale per garantirsi le sue prestazioni. E’ attesa la firma, per mettere nero su bianco l’acquisto.

Notizie Milan, ecco Kalulu: domani visite mediche e firma sul contratto, è arrivato a Milano

Svolgerà stesso nella giornata di domani le visite mediche di rito, il francese Pierre Kalulu. Il difensore vivrà il suo primo giorno da milanista, con i test atletici appunto e poi la firma sul contratto. Il calciatore è arrivato da Lione in macchina assieme a tutta la sua famiglia, per questa nuova esperienza della sua vita. Non vede l’ora di incontrare i suoi nuovi compagni di squadra ed è possibile che Pioli gli conceda di aggregarsi alla prima squadra, per cominciare a muovere passi importanti verso la permanenza al Milan. Tra i suoi obiettivi, infatti, c’è quello di diventare un calciatore professionista. Fino ad ora non aveva collezionato alcuna presenza con la maglia dei grandi al Lione. Domani sarà il suo giorno, è il primo acquisto del Milan per il 2021.