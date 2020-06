Ultime Napoli, rinnovo Mertens: problema clausola

Calcio mercato Napoli Mertens rinnovo | Dries Mertens, attaccante del Napoli, è entrato nella giornata di ieri nella storia del club azzurro ancor di più. Il calciatore belga ha messo a segno contro l’Inter il suo gol numero 122, staccando così Hamsik e diventando il calciatore con più gol fatti con la maglia del Napoli. Dopo un rinnovo che sembrava potesse saltare negli scorsi mesi, ormai il Napoli e l’attaccante hanno raggiunto l’intesa e vogliono continuare insieme. Mertens andrà a firmare il prolungamento di contratto per altri due anni. La firma sul contratto sarebbe dovuta arrivare ieri pomeriggio, prima di Napoli-Inter, ma poi tutto è stato rimandato a causa di un problema legato ad una clausola presente nel contratto e una frase tradotta male.

Calciomercato Napoli, rimandato il rinnovo di Mertens: il motivo

Ormai ci siamo, il rinnovo di Mertens è cosa fatta. Adesso manca soltanto la cosa più importante, la firma sul contratto che legherà Napoli e Mertens per altri due anni fino al 2022. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore del Napoli avrebbe dovuto firmare ieri pomeriggio il contratto, ma poi tutto è stato rimandato. Non è chiaro il problema, ma pare che ci sia stata una frase tradotta male in riferimento a una delle clausole inserite all’interno del contratto stesso. La firma alla fine arriverà, ormai è solo questione di tempo.