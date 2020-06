Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri obiettivo concreto: costa 30 milioni

Calciomercato Juventus: pronto l’assalto ad Emerson Palmieri

Calcio Mercato Juventus Emerson Palmieri | Un periodo davvero molto complicato per il calcio italiano, fermo e in stallo, fino a data da definirsi. Ciò che resta invece molto attivo è il mercato, che continua a grandi ritmi anche grazie alla grande volontà delle principali big del nostro campionato. La Juventus in particolare si sta attivando parecchio, e l’obiettivo principale sarebbe quello di andare a rinforzare il reparto difensivo. I vari infortuni di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, hanno condizionato parecchio le scelte di Sarri, costretto più volte a dover adattare qualche giocatore da terzino.

Proprio per questo motivo la dirigenza si sta concentrando parecchio su un laterale difensivo in grado di diventare titolare in futuro: nel mirino c’è Emerson Palmieri, giocatore del Chelsea ed ex Roma. L’italo-brasiliano sta esplodendo, e la Juventus vorrebbe portarlo a Torino. Un’operazione per nulla semplice, e che al momento potrebbe costare all’incirca 30 milioni di euro.

Juventus-Palmieri: sfida all’Inter

Emerson Palmieri piace parecchio alla Juventus, e non è più una novità. E’ evidente che i bianconeri vogliano provarci, ma è altrattanto evidente l’interessamento di un’altra big italiana: l’Inter. Che possa scattare un vero e proprio derby di mercato?