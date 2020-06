Napoli Inter Mertens Infortunio | Il calcio italiano torna in campo: questa serà saranno Juventus e Milan a riaprire lo spettacolo del calcio nostrano per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Domani, invece, toccherà a Napoli e Inter, che si affronteranno al San Paolo per scoprire la seconda finalista.

Coppa Italia, il Napoli rischia di perdere Mertens per infortunio

Il Napoli si è preparato per accogliere l’Inter al San Paolo e non ripetere la sfida di campionato dello scorso 6 gennaio, terminata 1-3. Gli azzurri partiranno con l’ottimo vantaggio dell’andata (0-1, Fabiàn Ruiz) e dovranno cercare di tenere testa ai nerazzurri. Ma non sarà semplice per la squadra di Gattuso, soprattutto a causa degli acciacchi fisici di alcuni calciatori. Assente, ormai dall’inizio della ripresa degli allenamenti, Kostas Manolas, sarà rimpiazzato da Maksimovic. Il Napoli, però, rischia di perdere soprattutto Dries Mertens che, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha subìto un affaticamento muscolare e rischia di perdersi la gara contro quello che sarebbe potuto essere il suo nuovo club.

Leggi anche – Calciomercato Napoli, occhi su Szoboszalai e Ferran Torres

Mertens in dubbio: azzurri preoccupati anche per il centrocampo

Gattuso e lo staff medico proveranno in tutti i modi a risolvere le noie muscolari di ‘Ciro’ che è di vitale importanza nello scacchiere azzurro. Anche perché l’infortunio di Mertens potrebbe non essere l’unico per il Napoli. Allan e Fabiàn Ruiz non sono al meglio e a centrocampo pare che anche Elmas viva giorni di preouccpazione fisica. Gattuso si prenderà ancora una notte di tempo prima di decidere se schierare Milik dal 1′.