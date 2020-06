Calciomercato Torino: per Joao Pedro pronti 10 milioni e Zaza

Calciomercato Torino: per Joao Pedro offerta super

Ultime Torino, assalto a Joao Pedro. Come riportato dal Corriere dello sport, i sedici gol messi a segno nelle ventiquattro gare giocate hanno messe sotto i riflettori Joao Pedro.

Per questo motivo sul calciatore si sarebbe scatenata una vera e propria asta. Il club isolano lo ha blindato facendogli firmare un contratto fino al giugno 2023, ma le sirene suonano. Il calciatore ad oggi piace a mezza Europa che ha bussato alla porta del suo agente.

Ad oggi il Cagliari non ha aperto alcuna trattativa. Tuttavia sull’altro piatto della bilancia ci sono le casse sociali messe a dura prova dalla sospensione della Serie A.

Tutto resta, al momento, in bilico per l’attaccante. Il club che si è mosso in maniera più concreta è però italiano.

Il Torino si è fatto avanti presentando già una offerta da dieci milioni di euro più il cartellino di Simone Zaza.

Tuttavia, alla luce del campionato, la cifra sembra essere troppo bassa per quanto il giocatore brasiliano ha dimostrato. Se dovesse puntare per il sacrificio del brasiliano, infatti, il Cagliari cercherà di ottenere di più e magari con un pagamento cash.

Ultime Cagliari: Joao Pedro ha voglia di partire?

Tuttavia non è detto che il calciatore abbia voglia di andar via. Joao Pedro è legato alla Sardegna da una sorta di debito di riconoscenza. Ha faticato, pazientato e lavorato senza mai una parola anche in passato. La vita sull’isola non gli dispiace e potrebbe decidere di restare a vita alla corte di Giulini.