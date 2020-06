Calciomercato Juventus, affare Pjanic: ultimatum al Barcellona, 10 giorni per chiudere

Calciomercato Juventus: i bianconeri spingono per chiudere l’operazione Pjanic

Calcio Mercato Juventus Pjanic | Grandi movimenti in casa Juventus, dove in queste ultime settimane non si sta parlando di altro se non di Pjanic. Il centrocampista bosniaco è in uscita, e sembra intenzionato a lasciare Torino verso il Barcellona: i blaugrana vorrebbero chiudere, ma la trattativa si sta complicando più del previsto. Il motivo? Il rifiuto di Arthur di lasciare la Spagna.

Il brasiliano rientrerebbe nell’affare, ma le sue intenzioni stanno decisamente cambiando le carte in tavola, tanto da far tentennare non poco l’intera trattativa. Ora lo scenario non è chiaro, e pare che la Juventus abbia mandato un vero e proprio ultimatum al Barcellona: 10 giorni per convincere Arthur, o salterà tutto. Questa la notizia riportata da TuttoJuve.

Futuro Pjanic: il PSG tra le opzioni

Il futuro di Pjanic è parecchio incerto, se fino a poco fa si pensava ad un trasferimento ormai imminente al Barcellona, ora la situazione è cambiata vertiginosamente. L’accordo con i blaugrana non è stato ancora trovato, e in caso il tutto non dovesse svoltarsi, ecco che i bianconeri prenderanno in considerazione altre ipotesi per il bosniaco. Su tutte c’è il PSG, sempre interessato e continuamente alla finestra.