Notizie Milan, recupero Ibrahimovic: fissata la data del rientro

Ultime Milan, Ibrahimovic pronto a tornare. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante rossonero ha già in mente una data per il ritorno in campo.

Altro che ritiro e stagione finita, appuntamento tra dieci giorni. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto ieri ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro.

Tuttavia a 38 anni Ibra dovrà rispettare i tempi e non forzare la mano per non rischiare una ricaduta. Dal 25 maggio, giorno dell’infortunio a Milanello, sono passati 10 giorni che hanno migliroto la situazione.

Il secondo controllo sarà decisivo per capire realmente quando Zlatan potrà tornare in campo. A differenza della volta precedente, in cui in accordo con il club è volato a Stoccolma, questa volta rimarrà a Milanello.

Ultime Milan: quando torna Ibra?

Sicuramente lo svedese non prenderà parte all’eventuale finale di Coppa Italia del 17 giugno, e dovrebbe rinunciare anche a diverse partite con Lecce, Roma e Spal che vanno dal 22 giugno al 1 luglio.

La sua prima convocazione potrebbe essere il 4 luglio contro la Lazio o sfidare la Juventus a San Siro il 7 luglio. Sicuramente uno scenario meno apocalittico rispetto a quello dipinto inizialmente quando si temeva la fine della sua carriera.