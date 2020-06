Juventus, Agnelli: “Non voglio lo Scudetto se il campionato non finisce”

Notizie Juventus: Agnelli sullo scudetto d’ufficio

Notizie Juventus Agnelli | Il campionato sta per ripartire, e nonostante lo scenario nazionale sia ancora abbastanza incerto, le squadre di Serie A sono ormai pronte per tornare in campo. I dubbi sono ovviamente ancora tanti, e c’è chi in queste lunghe settimane ha parlato del cosiddetto “scudetto d’ufficio”, assegnato in caso non dovesse essere completato l’intero calendario. Un’opzione che per molti è da escludere, Agnelli compreso.

Il patron bianconero, durante l’assemblea di Lega odierna, pare infatti si sia schierato categoricamente a sfavore di questa possibilità: “Non voglio lo Scudetto se il campionato non finisce”. Parole importanti e forti, e che rimarcano ancora una volta il pensiero di parecchi addetti ai lavori. La Juventus quindi, accetterà la vittoria soltanto in caso sarà tutto aritmetico.

Serie A: si ripartirà, tra protocolli e incertezze

L’emergenza Coronavirus ha provocato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, e soprattutto in Italia parecchie cose stanno cambiando e continueranno a farlo. Il protocollo è stato stilato, andrà rispettato a rischio di eventuali sanzioni e squalifiche. Intanto ci sono parecchie novità anche per quanto riguarda la Coppa Italia, la quale ricomincerà prima del campionato. Il ministro Spadafora ha poi voluto chiarire anche la questione partite in chiaro, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.