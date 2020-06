Serie A, Spadafora: “Il 17 la finale di Coppa Italia, presto riapriamo il calcetto”

Ultime Serie A | Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha parlato attraverso Facebook annunciando novità:

Le parole di Spadafora

“Da lunedì Sport e Salute è in grado di avviare i bonifici per tutti, per i 47mila di marzo che non lo avevano ricevuto e anche per aprile e maggio. A metà settimana prossima ci saranno i bonifici”.

Arbitri? “La questione è stata risolta: è stata firmata una dichiarazione per gli arbitri che non hanno e che non potevano essere presentate per le indennità. C’erano migliaia di arbitri fuori”.

Difficoltà? “Io sto facendo possibile e impossibile. Alcuni mi mandano il loro conto corrente. Io faccio oggi il Ministro ma ho una storia nel volontariato e nell’associazionismo, so cosa sia il lavoratore sportivo che purtroppo è simile al volontariato. Non ho dormito per risolvere il problema”.

Calcetto amatoriale? “E’ ripresa tutta tranne quella amatoriale. La partita di calcetto, quella ad altri sport con gli amici. Su questo ribadisco il mio impegno: introdurremo nel nuovo DPCM la data per la riapertura .