Calciomercato Lazio: addio Milinkovic-Savic in cambio di un campione

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic potrebbe dire addio: la situazione

Calciomercato Lazio – Milinkovic-Savic | E’ tra i centrocampisti più graditi e desiderati dell’intero panorama calcistico. Lo è già da un po’ di tempo Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista di una qualità immensa, che sta portando l’Aquila in alto, con gli altri fautori della grande Lazio, Ciro Immobile, Luis Alberto e il tecnico, Simone Inzaghi. Ecco però, che le favole possono finire ed una di questa, riguarda lo stesso serbo, in prima persona. Sì, perché il patron della Lazio, Claudio Lotito, potrebbe non resistere agli assalti che arriveranno per il giocatore, non appena il mercato riaprirà.

Ultime Lazio, un campione in cambio di Milinkovic-Savic

Stando a quel che rivelano i colleghi di Donbalon.com, il Barcellona farebbe sul serio per aggiudicarsi Milinkovic-Savic. Futuro che sarebbe lontano dall’Italia e dalla Serie A, nonostante la forte coorte di Inter e Juventus. Lo scenario intrigherebbe però la società laziale, perché in cambio del ‘sergente’, in Capitale, potrebbe arrivare un vero e proprio campione. Come contropartita tecnica, riferiscono i media spagnoli, potrebbe giungere a Roma uno tra Rakitic, Vidal o il giovane Carles Alena. Un asse di mercato che si infiammerebbe, con i tifosi della Lazio pronti ad accogliere una stella mondiale, per incidere anche in Champions League. Nel frattempo, la stella serba, si è trovato costretto a fermarsi in allenamento per infortunio, con il rientro in campo che tarderà anche per lui.