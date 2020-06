Calciomercato Inter, Esposito ai saluti: Conte punterà su un altro attaccante

Calciomercato Inter, Esposito può salutare il club a titolo definitivo: la situazione in casa nerazzurra

Calciomercato Inter – Esposito | E’ stato lanciato nel grande palcoscenico della Serie A da Antonio Conte, tecnico nerazzurro che, al margine di un mercato nel reparto offensivo che ha convinto a metà l’ex Juve, si è tenuto stretto il giovane calciatore. Sebastiano Esposito e l’Inter, però, rischiano di vedere il proprio futuro diviso. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, il destino del giocatore potrebbe essere lontano dai colori nerazzurri.

Ci sarebbero stati dei tentativi di rinnovo, su cui però le parti sembrano ancora troppo lontane. Nonostante la centralità del progetto avuta quest’anno, da vero e proprio vice-Lukaku nonostante l’età, Esposito potrebbe non essere confermato. Il giovane centravanti, nel corso dell’intera stagione, ha ottenuto apparizioni importanti: 5 presenze in Serie A (un gol), 3 in Champions League e 2 in Coppa Italia.

Ultime Inter, Esposito dice addio: Antonio Conte potrebbe tagliarlo fuori dal progetto

Il classe 2002 potrebbe dire addio e non in prestito. Ebbene si, come rivelano dal portale, la soluzione potrebbe vedere la cessione a titolo definitivo, con la possibilità di recompra. Una situazione simile a quella vissuta con Pinamonti, al Genoa. Tra i club di Serie A, ci sono diversi club interessati a Sebastiano Esposito. Tra queste, Parma, Atalanta e Fiorentina, pronte ad avanzare proposte alla società di Suning. Ciò che trapela, è che il futuro del giovane giocatore, può essere lontano da Milano.