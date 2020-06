Coronavirus, in arrivo pandemia di tumori: la rivelazione dell’esperto

Coronavirus Italia pandemia tumori rivelazione | Mentre l’Italia e il mondo intero sono in lotta con la pandemia da Coronavirus, presto una nuova pandemia potrebbe registrarsi in tutto il mondo. La lotta al Covid 19, che ormai prosegue da molti mesi, ha stoppato per molto tempo diverse terapie, come quella riguardo i tumori. Per troppo tempo il sistema sanitario ha dovuto occuparsi soltanto del temibile e letale virus che sta paralizzando tutto il mondo. In questi mesi, infatti, sono stati congelati e stoppati tutti i diversi screening. Un ritardo di troppi mesi che forse potrebbe costare caro a tantissimi italiani che lottano con questa terribile malattia da molto tempo. E’ stato Giuseppe Curigliano, direttore nuovi farmaci allo Ieo a porre il problema che potrebbe essere molto frequente in un prossimo futuro.

Coronavirus, in arrivo pandemia di tumori: la rivelazione choc dell’esperto

Infatti, come spiegato dal direttore nuovi farmaci all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, con questo notevole ritardo in molti ora non potranno più scoprire i tumori al proprio inizio. Questo potrebbe portare allo stato avanzato la terribile malattia in molte persone, dunque risulteranno molte meno persone curabili. Questo potrebbe poi portare nuovamente il tasso di mortalità ad un livello alto in Italia. Con maggiore frequenza di tumori, più persone saranno sottoposte a rischio con una possibile seconda ondata in Italia da Covid 19 tra autunno e inverno prossimo.