L'Italia sta cercando pian piano di tornare alla normalità dal punto di vista economico e per quanto riguarda la quotidianità. Intanto i Comuni hanno chiesto maggior considerazione al Governo centrale per riprendere le attività e tornare a respirare dopo tre mesi di enormi sforzi e restrizioni.

Conte ai Comuni: “Capisco la preoccupazione ma non permetterò il dissesto”

Il Premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro con i sindaci dei vari comuni italiani, a cui ha garantito un importante aiuto economico per il futuro più prossimo. Parole rassicuranti e fondi in arrivo, è quanto emerso dall’incontro.

“Non permetterò che i Comuni vadano in dissesto. Capisco che ci possa essere insoddisfazione e anche preoccupazione da parte vostra. Però dovete darci atto che non c’è mai stata una sottovalutazione sul grande ruolo che avete concretamente espletato in questa emergenza”.

Conte: “In arrivo 3 miliardi per i Comuni”

Il governo nel decreto Rilancio ha previsto 3 miliardi da destinare ai Comuni, di fronte a una richiesta dell’Associazione nazionale che già allora era di almeno 5 miliardi complessivi. Il Premier Conte ha assicurato che nel giro di pochissimi giorni arriverà il primo miliardo di euro. “Il primo miliardo di euro sarà trasferito a i nostri enti locali nei prossimi giorni: è necessario integrare le risorse già stanziate”.