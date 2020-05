Ultime Notizie Roma: obiettivo Montiel del River Plate

Calciomercato Roma Montiel River Plate | Gonzalo Montiel, terzino del River Plate, è di nuovo vicino alla Serie A. Il giovane terzino classe 1997 è stato accostato alla Juventus negli ultimi anni. Ora, però, sul calciatore si fionda la Roma. Il ds Gianluca Petrachi potrebbe essere giunto già alla fine della sua esperienza in giallorosso, intanto, continua a lavorare sul calcio mercato in entrata. Petrachi potrebbe avere a disposizione ancora qualche settimana prima di dire addio alla Roma e pensa a possibili colpi importanti e di prospettiva per la società. Nel mirino è finito Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate. Il calciatore è in scadenza nel 2021 e gli argentini sono pronto a cederlo per una cifra non troppo elevata.

calciomercato Roma: 11 milioni al River Plate per Montiel, affondo decisivo

Mentre la Roma continua il suo forte pressing per il calciatore del River Plate, in Argentina sono sicuri, Gonzalo Montiel approderà in giallorosso. La Roma ha puntato forte sul terzino destro in vista della prossima stagione, dove tornerà Alessandro Florenzi dal prestito al Valencia che con molte probabilità sarà nuovamente ceduto visto il rapporto ormai inclinato con Paulo Fonseca. Come riportato dalla trasmissione radiofonica Closs Continental, la Roma ha già pronta l’offerta di 11 milioni per convincere il River Plate. Vista la scadenza nel 2021, è possibile che il club argentino accetti senza porre resistenza.