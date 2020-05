Calciomercato Fiorentina Pezzella Valencia | Il futuro di German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, potrebbe terminare a breve la sua avventura in viola. Nonostante le parole rassicuranti del difensore argentino verso la tifoseria gigliata, gli assalti dall’estero potrebbero portarlo all’addio.

Calciomercato Fiorentina, Pezzella nel mirino del Valencia

Il richiamo della Liga potrebbe far vacillare German Pezzella che ha trascorso 2 anni della sua carriera al Betis Siviglia prima di approdare alla Fiorentina nel 2017. Stando a quanto riferisce superdeporte, il Valencia starebbe pensando sul serio all’ingaggio del difensore della Fiorentina che vedrà scadere il suo contratto nel 2022. Per Iachini, il capitano viola, è fondamentale non solo in campo con la sua leadership ma anche per la crescita dei tanti giovani presenti in rosa e per fare da chioccia ai difensori meno esperti.

News Fiorentina: Pezzella contatta amici a Valencia

Sempre secondo il portale andaluso, German Pezzella avrebbe addirittura un vecchio amico per chiedere informazioni sul Valencia. L’affare potrebbe, dunque, andare in porto nei prossimi mesi e per la Fiorentina bisognerebbe ripartire da capo. Il capitano, in questa stagione, ha disputato 24 partite tra Serie A e Coppa Italia al netto degli infortuni. E’ stato anche capace di mettere a segno due reti e un assist, nonostante il ruolo molto lontano dalla porta avversaria.