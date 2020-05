AIC, Calcagno: “Play-off? I calciatori vogliono finire la stagione”

Umberto Calcagno, vice presidente dell’AIC, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli:

Le parole di Calcagno

“Gli allenamenti si intensificano ma il numero degli infortuni è normale come accade in ritiro. Comprimere così tanto, tuttavia, questo finale di stagione in un periodo dell’anno dove non si è abituati a giocare potrebbe creare problemi anche per via delle temperature. Ma non dubito che gli staff dei preparatori atletici e degli allenatori, come abbiamo visto in questo periodo di lockdown, abbiano mezzi e organizzazioni sbalorditivi. Oramai i mezzi sono tanti a disposizone e gran parte dei problemi sono certo che verranno gestiti al meglio. L’allarme infortuni cresciuto in

Germania e Inghilterra? Sono dati importanti, ma ce lo siamo sempre detti: la ripresa non deve essere troppo stressante per il fisico e la testa dei calciatori.

I contratti? Abbiamo affrontato la questione con Federazione e Lega. Le comunicazioni della Fifa sono chiare: noi e le società abbiamo ben presente che, indipendentemente dal fatto che la stagione andrà avanti, nessuno potrà decidere al posto dei calciatori.