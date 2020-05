SPAL, Petagna: “Inizio stordente, ora stiamo riprendendo forma”

SPAL, Petagna: “Siamo pronti e vogliamo la salvezza”

Ultime SPAL | Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport soffermandosi soprattutto sulla ripresa del campionato di Serie A:

“All’inizio è stato tutto stordente: la gara a porte chiuse di Parma, lo stop, l’isolamento. Eravamo tutti preoccupati soprattutto per i familiari. Adesso stiamo tornando ad allenarci.

Per noi tutti è stata subito una sensazione stranissima all’inizio: a piccoli gruppi, tanta corsa e niente pallone. Tornare sull’erba fisicamente è stato faticoso ma anche bello. Per fortuna adesso possiamo anche fare le partitelle”.

Ultime SPAL, Petagna sulla forma

L’attaccante, acquistato a gennaio dal Napoli ma lasciato in prestito a Ferrare per centrare la salvezza, ha parlato anche dei prossimi mesi e dello stato di forma:

“Da qualche mese è tutto inedito, quindi affronteremo quello che ci capiterà davanti. Siamo professionisti, dobbiamo restare concentrati per qualsiasi evenienza. Viviamo per fare gol sotto la nostra curva, sappiamo quanto Ferrara ci tenga alla salvezza.