Milan, la situazione di Alessio Romagnoli resta in bilico. non è detto che il centrale rimanga al termine del calciomercaot.

Calciomercato Milan: Romagnoli in bilico, Kouassi arriva

Ultime Milan, l’idea dei rossoneri è ripartire da Alessio Romagnoli. Come riportato da Tuttosport, la scadenza al 30 giugno 2022 è ancora lontana e – sulla carta – per la società rossonera il rinnovo non dovrebbe essere un problema.

La realtà delle cose, infatti, racconta come Alessio Romagnoli, già in passato, abbia dimostrato di essere legato al Milan e di aver fiducia nel futuro del club. Prova ne è il rinnovo che il 5 giugno 2018, praticamente nel pieno caos societario fra le forti voci sull’addio di Yonghong Li e l’avvento di Elliott.

La situazione non è mutata ma la presenza di Mino Raiola, colui che nel recente passato ha manifestato più di qualche perplessità sul progetto del fondo Elliott, spaventa almeno i tifosi.

Mercato Milan: Romagnoli avanti senza rinnovo?

Per Gazidis oggi il contratto non è una priorità, ma il Milan dovrà prima o poi pensare al rinnovo di Romagnoli per non trovarsi nella scomoda situazione che sta ora vivendo con Donnarumma. Perché il 2022 sarà pure lontano, ma il 2021 è dietro l’angolo.

La cifra del contratto, almeno, è più gestibile dei 6 milioni percepiti da Donnarumma o quelli che chiederebbe Ibrahimovic per la stagione ’20-21.

Il problema è che se il Milan facesse bene, allora Raiola chiederebbe per rinnovare ben più degli attuali 3.5 milioni. Oggi, invece, il Milan può pensare di prolungare il contratto del capitano a cifre simili.

Sempre che nel frattempo non arrivi qualche club a far traballare le certezze di tutti, di Romagnoli e del Milan. Intanto la società continua a studiare il possibile investimento su Tanguy Kouassi, centrale classe 2002 in scadenza col Psg, consigliato anche da Thiago Silva.