Ultime Inter, Skriniar verso la cessione: tutte le bis su di lui

Calciomercato Inter Skriniar Manchester United | Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è uno degli indiziati maggiori (insieme a Lautaro Martinez) dei campioni nerazzurri a lasciare l’Inter. Il calciatore slovacco classe 1995 continua a mettersi in mostra con prestazioni incredibili durante la stagione. Ora tutti i grandi club hanno messo gli occhi su di lui e l’Inter potrebbe dare il via libera alla cessione per un maxi affare. Su di lui è stato registrato il forte interesse del Real Madrid che potrebbe decidere di acquistarlo per sostituire Sergio Ramos. Il Barcellona che ha nel mirino lui e De Ligt per rinforzare il reparto di centrali e il Manchester City che con Guardiola lo vuole da tempo. Intanto, tra questi grandi club, spunta fuori il Manchester United, che pare abbia già l’ok per il suo acquisto.

Calciomercato Inter, sì al Manchester United per Skriniar: via a 60 milioni

Come riportato dal noto tabloid inglese Mirror, Milan Skriniar è finito nella lista di mister Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United. L’addio di Skriniar da Milano e dalla Serie A sembra sempre più scontato. Secondo gli inglesi, l’Inter avrebbe dato l’ok alla sua cessione per un trasferimento al Manchester United. Ora però bisognerà trovare l’accordo economico. I Red Devils sono intenzionati ad offrire 45 milioni per Skriniar, ma l’Inter non venderà il giocatore per meno di 60 milioni.