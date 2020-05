Calciomercato Roma, l’agente di Schick: “Il riscatto sarà più basso del previsto, resta al Lipsia”

Calciomercato Roma Schick Lipsia | Mentre il mondo del calcio giocato cerca di capire come e quando riprendere, quello del calciomercato non si è mai fermato. Questo vale soprattutto per i club che hanno questioni economiche molto importanti in ballo, come prestiti, scadenza contrattuali e riscatti. In quest’ultimo ramo rientra anche il futuro di Patrick Schick, attaccante del Lipsia, in prestito dalla Roma.

Calciomercato Roma, l’agente di Schick chiude con i giallorossi

In Germania la stagione di Schick è tornata ad essere entusiasmante come quelle con la Sampdoria. Alla Roma non è mai riuscito ad esprimersi ai massimi livelli e il riavvicinamento a casa si è mostrato efficace anche sul campo. Il Lipsia dovrà riscattarlo dai giallorossi in estate per una cifra inizalmente impostata sui 29 milioni di euro. Pavel Paska, agente dell’attaccante ceco, a iSport.cz parla di un corrispettivo inferiore che i tedeschi verseranno alla Roma.

“Al momento ci sono contatti molto intensi, tutti sanno che l’importo del riscatto sarà inferiore. Il prestito è fino al 30 giugno, c’è ancora molto tempo, non c’è bisogno di prendere decisioni affrettate da entrambi i lati”.

News Roma, Schick resta al Lipsia

Nonostante il riscatto a prezzi inferiori, non ancora concordato, l’agente di Schick è certo del suo futuro.

“Io e Patrick siamo molto calmi e sicuri. Ci sono tante offerte che mi sono pervenute e siamo certi che la situazione si concluderà nel migliore dei modi. Siamo pienamente concentrati sul Lipsia“.