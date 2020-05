Calciomercato Inter: Icardi può portare Paredes

Notizie Inter: Paredes può arrivare a Milano. Il riscatto di Mauro Icardi continua ad essere un grande punto di domanda per i nerazzurri. Per l’argentino è pronto un nuovo contratto con il Psg. La permanenza dell’attaccante argentino a Parigi potrebbe favorire l’arrivo a Milano di un nuovo calciatore per ammortizzare il prezzo.

Inter e Psg sono a lavoro per definire i dettagli. Il club francese sarebbe intenzionato a riscattare il bomber argentino senza però versare l’intera cifra pattuita di 65 milioni di euro. Leonardo, ds dei nerazzurri, vorrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare la somma da versare nelle casse dei nerazzurri.

Ultime Inter: Conte aspetta un rinforzo

La pista che sta prendendo sempre più piede è quella che porta all’argentino Paredes, giocatore gradito alla squadra di Antonio Conte. Come riportano in Spagna, ‘todofichajes.com’, l’inserimento del centrocampista nell’affare potrebbe essere la chiave di volta per concludere la trattativa. L’affare dovrebbe così andare in porto, con Icardi riscattato dal Psg per 30 milioni di euro più il cartellino del calciatore. L’Inter potrebbe reinvestire il ricatto per l’acquisto di un calciatore in grado di sostituire anche Lautaro Martinez che potrebbe finire al Barcellona in estate senza il pagamento della clausola.