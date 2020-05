Notizie Fiorentina, Commisso parla di calciomercato e Serie A

Ultime calciomercato Fiorentina Chiesa Commisso | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto nelle ultime ore per affrontare diversi temi riguardanti il suo club. Calciomercato e ripresa Serie A, questi i temi principali delle parole del numero uno viola. Al centro del mercato c’è il gioiello di Firenze, Federico Chiesa. Il calciatore è nel mirino dei grandi club d’Europa, su tutti ci sono Juventus e Inter in Serie A. Il patron italo-americano ha annunciato che il calciatore potrebbe essere ceduto, ma andrà via soltanto per il giusto prezzo. Ammissione però di Commisso riguardo il deprezzamento dei calciatori a causa dell’emergenza Coronavirus.

Calciomercato Fiorentina, Commisso su Chiesa e la cessione

Rocco Commisso ha prima parlato della ripresa Serie A, dicendo che per lui il campionato dovrebbe concludersi, ma prima bisogna pensare alla salute dei cittadini. La Fiorentina ha voglia di giocare e di conquistare punti in classifica con il gioco sul campo. L’intenzione è quella di riprendere con gli allenamenti il 18 maggio per poi avere l’ok definitivo dal Governo per riprendere il campionato a giugno. Intanto, Commisso ha anche parla di calciomercato e ha spiegato che Chiesa potrebbe partire la prossima sessione di mercato. Tutto dipenderà dalla voglia del calciatore viola e da quali saranno le offerte. Il giocatore lascerà Firenze solo per il giusto prezzo.