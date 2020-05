Coronavirus: bollettino della Protezione Civile di sabato 2 maggio

Coronavirus, arriva il bollettino odierno del Dipartimento della Protezione Civile

Coronavirus – Bollettino Protezione Civile | Arriva anche oggi il bollettino sull’emergenza legata al Coronavirus, annunciato dal Dipartimento della Protezione Civile. L’Italia va a riprendersi, ma i numeri legati ai decessi, continuano ad aumentare. Sono -289 i casi attualmente positivi e, di seguito, tutti i numeri annunciati delle ultime 24 ore.

Coronavirus, il Bollettino della Protezione Civile di sabato 2 maggio

E’ arrivato, come di consueto, l’aggiornamento sui dati legati all’epidemia del Coronavirus. L’Italia si avvicina alla fase due, ma i numeri dei contagi e dei decessi, in particolar modo, restano alti. Il Governo è a lavoro sulle procedure da attuare da qui in avanti, nel frattempo la Protezione Civile, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia i numeri odierni.

Quest’oggi, si sono registrati un totale di 209.238 casi, da quando la pandemia ha preso piede in Italia, di Covid-19. L’incremento, rispetto a ieri, è di 1.900 unità. Di attualmente positivi, in Italia, ne sono 100.704, praticamente meno 239 pazienti rispetto alla giornata di ieri. 39 pazienti, rispetto a ieri, hanno lasciato le terapie intensive, che oggi arrivano a toccare i 1.539 casi. Ricoverati con sintomi, all’interno delle strutture sanitarie, sono in 17.357, decrescita di 212 unità. L’81% dei casi positivi, sono dunque a casa e in isolamento (81.808 unità). I decessi contano 474, e in totale sono stati raggiunti 28.710 casi di morte per Coronavirus.