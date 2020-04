Serie A: classifica per media punti, Milan solo 9°

Ultime Serie A | Potrebbe valere la media punti in modo tale da mettere tutte le squadre sullo stesso piano. Considerato il fatto che diversi club di Serie A non solo hanno perso il finale di stagione ma anche qualche gara in meno rispetto ai rivali, per disegnare la classifica finale della stagione potrebbe essere validata la media punti delle squadre.

Il futuro del campionato italiano, al contrario di quello francese, resta in bilico. Non è stata infatti presa alcuna decisione in merito ad un’eventuale ripresa, che sembra sempre meno probabile.

Per questa ragione, nel caso di uno stop definitivo, andrebbe decisa la modalità di calcolo per stilare la classifica finale.

Difficile si affidi a quella attuale (l’Inter ad esempio non ha giocato 26 giornate), bisognerà pensare ad un altro sistema. E questo potrebbe essere, come suggerisce Calcio e Finanza, quello della media punti, visto che non tutte le squadre hanno giocato 26 gare. Sarebbe lo stesso metodo utilizzato in Ligue 1.

In classifica nessuna variazione nelle prime sei posizioni, con l’Inter che resterebbe terza e qualificata alla Champions League. Milan invece nono, retrocesse Brescia, Spal e Lecce per differenza reti con il Genoa. A meno che non vengano retrocesse solo due formazioni, ed in questo caso sarebbe salvo il Lecce.

Serie A: la classifica per media punti