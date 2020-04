Tweet on Twitter

Calciomercato Bologna, idea Pellegri per l’attacco

Ultime Bologna, si pensa a Pellegri per l’attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prima prima che fosse istituito il lockdown, Pietro Pellegri era pronto a tornare in campo.

Il giovane attaccante italiano, infatti, sarebbe dovuto tornare a giocare con il suo Monaco dopo il ko muscolare (e successiva ricaduta) lo avevano tenuto lontano a lungo dal campo.

L’attaccante sta bene ed ora diverse squadre italiane hanno ricominciato a seguirlo. Tra queste anche il club emiliano. Il Bologna, nel gennaio scorso, ci aveva fatto un pensiero, ma poi ha acquistato Musa Barrow.

Ultime Bologna, Pellegri come Orsolini?

Nel futuro del Bologna, però, Pellegri potrebbe esserci e come. Il ds Bigon, infatti, ha da sempre cercato diversi calciatori di talento da lanciare o rilanciare e sicuramente da valorizzare, vedi Orsolini, Schouten, Skov Olsen, Tomiyasu, Dominguez fra gli altri.

Per questa ragione il club emiliano starebbe pensando anche all’idea legata a Pellegri potrebbe tornare di moda.

La società di Joey Saputo, sta già programmando il futuro e conta di avere giovani di proprietà da crescere, ma è chiaro che l’eventualità di un Pellegri a Bologna adesso come adesso sarebbe difficile visto il prezzo investito dal Monaco per prendere l’attaccante due anni fa.