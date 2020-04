L’ex compagno di squadra di Ibrahimovic ai tempi del Los Angeles Galaxy, Joao Pedro, ha ricordato quando lo svedese ha minacciato i compagni dopo una brutta sconfitta in trasferta

Joao Pedro e la minaccia di Ibrahimovic ai tempi del Los Angeles Galaxy

Zlatan è sempre stato famoso per il suo atteggiamento, ma è anche un abile motivatore, a suo modo. Il suo ex compagno di squadra Joao Pedro ha raccontato a Record una sfuriata all’interno dello spogliatoio: “Giocavamo contro gli Houston Dynamo fuoricasa e stavamo vincendo 0-1. Poi siamo stati ripresi sul 2-2 e ci hanno rimontato segnando il 3-2“. E a fine gara è arrivata la minaccia di Ibrahimovic nello spogliatoio del Los Angeles Galaxy: “Ci disse che se eravamo lì per fare le passeggiate a Hollywood dovevamo dirglielo all’istante – il portoghese ricorda le parole dell’attaccante – ‘Ho 300 milioni in banca e un’isola, non ho bisogno di tutto questo. Il primo che parla lo ammazzo, per davvero“.

Il futuro incerto

Zlatan Ibrahimovic è al centro di voci di mercato. L’uscita di scena di Boban dalla società ha cambiato le carte in tavola. Inoltre, il futuro dipenderà dal piazzamento finale della squadra. A Ibra manca la Champions e un quarto posto in campionato potrebbe essere una chance per partecipare alla competizione europea che non ha mai vinto. L’unico neo di una straordinaria carriera.