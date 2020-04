Coronavirus Italia, ripresa Serie A: si riparte solo con i tamponi

Coronavirus Italia ripresa Serie A campionato italiano tamponi | L’Italia si prepara alla Fase 2 della lotta al Coronavirus. Intanto, il mondo del calcio è ancora fermo ma conta di riprendere ad inizio maggio con gli allenamenti. Per la ripresa del campionato, invece, si dovrà aspettare tra fine maggio e inizio giugno. Per riprendere il campionato italiano di Serie A, serviranno tantissimi test per certificare che calciatori e non solo non siano infetti da Covid 19. Tutto questo però costerà delle grosse quantità di tamponi che saranno dunque tolti dalla popolazione italiana.

Coronavirus – Serie A, servono 1400 tamponi solo per ripartire

La FIGC sta stilando un piano per ripartire con le giuste garanzie. In campo scenderanno i medici FIGC sotto questo punto di vista per garantire la sicurezza attraverso un protocollo. Intanto, secondo le stime fatte dall’edizione odierna di Repubblica, serviranno circa 1.400 tamponi solo per ripartire con il campionato di Serie A. Tutti questi test saranno poi necessari ripeterli settimana dopo settimana e questo può diventare un problema. I tamponi che al momento scarseggiano per la popolazione, sarebbero quasi nulli se messi a disposizione dei calciatori semplicemente per mandare avanti il mondo del calcio.