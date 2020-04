Ultime Napoli: l’ex Ancelotti ruba Gabriel Magalhaes per la difesa

Calcio mercato Napoli Gabriel Magalhaes Ancelotti Everton | Gabriel Magalhaes, difensore del Lille e classe 1997, ha attirato a se gli occhi di molti club importanti d’Europa. Stagione perfetta con la maglia del club francese in Ligue 1. Il brasiliano piace a due squadre in particolare, una è il Napoli che è in continua cerca di un giovane difensore già affermato che possa prendere il posto di Kalidou Koulibaly sempre più vicino ad una maxi cessione. L’altro è l’Everton in Premier League, allenato proprio dall’ex Napoli Carlo Ancelotti. Il calciatore brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 e non sarà facile convincere il Lille a cederlo, ma la volontà del calciatore e la crisi economica del calcio a causa del Coronavirus potrebbero portare a chiudere l’affare anche intorno ai 30 milioni di euro.

Con Koulibaly sempre più vicino al Manchester United, il Napoli, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha messo su una lista di difensori per sostituirlo. Tanti i calciatori nel mirino che piacciono al ds azzurro e all’allenatore Gennaro Gattuso. In questo periodo di pausa il club visiona molti calciatori attraverso partite di calcio per individuare il rinforzo giusto per la prossima stagione. Intanto, su Gabriel Magalhaes del Lille, dove l’interesse del Napoli è forte, si è inserito Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del club italiano vuole soffiare il colpo e portare il calciatore 22enne in Premier League. Pronti circa 30 milioni di euro come riporta France Football.