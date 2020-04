News Juventus, Cobolli Gigli su Nedved: il duro attacco al vice-presidente

News Juventus, Cobolli Gigli – Nedved | E’ tornato a parlare, l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. L’uomo subentrò alla presidenza del club bianconero, nel periodo più complesso dell’intera storia della società. La sua presidenza durò dal 2006 al 2009, riportando presto la Juventus in Serie A, in un solo anno, dopo la turbolenta situazione legata a Calciopoli. E’ intervenuto, parlando ancora dell’attuale Juve, ai microfoni di Road 2 Sport. Quelle che seguono, sono le sue parole.

Ultime Juventus, le parole di Cobolli Gigli

Sono diversi i temi toccati da Giovanni Cobolli Gigli, che ha ripercorso la sua Juve del passato, riflettendola su quella attuale. Ripercorre i suoi anni dopo lo scandalo Calciopoli: “Non era facile essere il presidente, ma accettai l’incarico perché sono tifoso della Juventus. Moratti stappò lo champagne quando ci vide affossare in Serie B, gli venne assegnato lo Scudetto nonostante alcune cose venute fuori anni dopo…”

Poi continua, l’ex patron dei bianconeri, criticando a scelta sul non dare a Del Piero un ruolo importante nell’attuale dirigenza: “Non capisco come Del Piero non sia in società. Forse non sta simpatico ad Agnelli, altrimenti non me lo spiego. Scelse Nedved all’epoca, secondo me non era neanche adatto. Magari nel futuro, speso che Buffon possa avere un ruolo importante, come quello di vice-direttore”.