Notizie Napoli Insigne | Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ha parlato dello stop al campionato causa Coronavirus, del rapporto con Gennaro Gattuso, degli obiettivi della squadra e dell’Italia di Roberto Mancini di cui è uno dei protagonisti.

Notizie Napoli, Insigne: “Sento tutti i giorni Gattuso e i miei compagni”

“Il virus possiamo batterlo solo restando a casa. Faccio i complimenti a medici e infermieri che ogni giorno combattono senza paura, sono i nostri idoli. Quando tutto sarà finito sarà più bello abbracciarci”.

Allenamenti? “Il campo mi manca tantissimo, così come a tutti i calciatori. Mi alleno a casa, fuori al balcone e sento tutti i giorni lo staff del mister. Facciamo sacrifici anche noi per restare in forma, nel nostro mestiere è fondamentale. Facciamo tapis-roulant e lavoriamo sulla forza“.

Gattuso? “Abbiamo un rapporto speciale, mi ha subito fatto sentire importante. Ci sentiamo molto spesso e parliamo di tutto: dagli allenamenti alla vita normale. Sento anche i miei compagni. Ieri gli ho detto di stare tranquilli e di continuare a lavorare per farci trovare pronti quando riprenderemo a giocare, per ripartire da dove ci siamo fermati“.

Insigne: “Rigiocherei la partita con il Lecce. Italia? Saremo prontissimi”

Il capitano del Napoli, poi, ha fatto il punto della situazione sulla classifica della squadra e delle ottime partite disputate prima dello stop.

“Vorrei rigiocare la partita con il Lecce, perché non abbiamo fatto bene sprecando tante occasioni. Ma abbiamo fatto anche grandi partite, come col Barcellona grazie all’aiuto dello staff tecnico”.

Italia? “Gli Europei sono stati spostati di un anno e sono d’accordo con Mancini: saremo ancora più pronti. Affronteremo gli Europei con una consapevolezza maggiore e con qualche calciatore in più che tornerà da vari infortuni“.

Messaggio per Pasqua? “Vorremmo divertirci e rilassarci tutti ma dobbiamo rispettare le regole e restare a casa. Non possiamo sbagliare. Ci manca poco per risolvere questo problema e torneremo a divertirci tutti insieme“.