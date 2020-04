Calciomercato Juventus, Bernardeschi dirà addio in estate

Calciomercato Juventus: Bernardeschi può partire

Calcio Mercato Juventus Bernardeschi | La Juventus continua ad essere una delle squadre più attive sul mercato, e in questi ultimi giorni la squadra bianconera sta cercando di risolvere diverse situazione riguardanti la propria rosa. Possibile infatti che qualche giocatore sarà ceduto in estate, come ad esempio Bernardeschi. L’esterno bianconero non ha disputato una grande stagione, e dopo l’arrivo di Sarri il suo ruolo è stato completamente stravolto.

L’ex Fiorentina potrebbe trovare sempre meno spazio tra i titolari in campo, e dopo l’acquisto di Kulusevski il suo addio non è per niente da escludere. La Juventus potrebbe infatti decidere di monetizzare il più possibile dalla sua cessione, per poi andare a reinvestire quei soldi magari in altri reparti. Questa la notizia riportata nell’ultima ora da Sky Sport.

News Juventus: dove può andare Bernardeschi?

Il futuro di Bernardeschi è ancora tutto da scrivere, ma stando alle voci che stanno circolando nelle ultime ore, il giocatore bianconero potrebbe appunto fare le valigie da qui a breve. Dove può andare a giocare? Per ora ancora non si sa, ma ci sono buone possibilità che possa restare in Italia. Tra i club interessati infatti, c’era e c’è tuttora il Milan: che stavolta i rossoneri decidano di tentare un affondo?