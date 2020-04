Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Milan: Romagnoli resta? La società apre al rinnovo

Ultime Milan, Romagnoli a sorpresa potrebbe restare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale nonostante il contratto pesante potrebbe a sorpresa rinnovare.

Il centrale farà da chioccia a Gabbia che ha superato con grande disinvoltura i mini-test a cui Pioli lo ha sottoposto.

Il centrale ha stupito per personalità nell’esordio assoluto in Serie A contro il Torino a San Siro (quando si ritrovò a prendere il posto dell’infortunato Kjaer dopo che Musacchio si era rifiutato di entrare per un fastidio muscolare) ha confermato le sue qualità nonostante sia una classe 1999.

Il Milan, nonostante le voci, con lui vorrebbe tenere anche il capitano Romagnoli.

Il terzo centrale sarà Duarte che avrà tempo e modo di rifarsi: il recupero (naturalmente tra le mura domestiche) procede spedito e l’isolamento forzato restituirà a Pioli un giocatore pronto.

Ultime Milan: in estate colpo in difesa

Poi a giugno, o più tardi quando aprirà il mercato, i rossoneri potrebbero portare a Milano un altro centrale. I nomi sono tanti per la società rossonera ma bisognerà prima capire chi sarà l’allenatore in panchina. Ma non solo, bisognerà comprendere anche chi farà il mercato e deciderà chi acquistare.