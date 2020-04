Calciomercato Juventus, Coutinho nel mirino: ecco quanto costa il brasiliano

Calciomercato Juventus: Coutinho, fissato il prezzo

Calcio Mercato Juventus Coutinho | Non sarà di certo un mercato qualunque quello estivo, specialmente vista la situazione che il mondo del calcio sta attraversando nel corso di queste settimane. Nonostante questo però, si prospetta comunque un periodo di fuoco, e i principali top club europei si stanno già dando un gran da fare per studiare eventuali colpi per la prossima stagione. La Juventus non si ferma mai, e sta approfittando di questo stop per portarsi avanti in qualche trattativa.

I giocatori sul taccuino di Paratici e dirigenza sono tanti, e molti di questi potrebbero rappresentare una vera e propria occasione. Nel mirino c’è anche Coutinho, ex Inter e attualmente in forza al Bayern Monaco. I bavaresi non lo riscatteranno per 120 milioni di euro dal Barcellona, e di fatto una volta tornato in Spagna, il brasiliano dovrà trovarsi una nuova sistemazione. La Juventus ci sta pensando, ma la valutazione del giocatore è piuttosto alta: stando a quanto riportato da Sport Mediaset, per Coutinho ci vorrebbero ben 80 milioni di euro.

News Juventus: per Coutinho sfida all’Inter?

Coutinho è un profilo che piace alla Juventus, ma occhio anche all’Inter, interessata a riportare a casa il brasiliano. Non è da escludere un vero e proprio derby di mercato italiano, anche se ad oggi pare che il giocatore sia propenso ad un’altra destinazione. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.