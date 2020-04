Calciomercato Juventus, De Ligt proposto al Real Madrid da Raiola

Calciomercato Juventus: De Ligt, possibilità Real Madrid

Calcio Mercato Juventus De Ligt | La stagione sportiva è attualmente ferma, e al momento è impossibile prevederne una ripresa, specie dopo la situazione attuale nelle ultime settimane. I principali top club europei ne stanno però approfittando però approfittando per cercare di rinforzarsi, ma occhio anche alle operazioni di uscita. Parliamo di Juventus, e parliamo soprattutto di una notizia trapelata negli ultimi giorni: potrebbe essere che De Ligt si sia pentito della scelta fatta, e che adesso sia intenzionato a cambiare aria.

Soltanto voci e indiscrezioni, e che sarebbero sfociate in ben altro. Stando a quanto riportato da defensacentral.com infatti, pare che l’agente del centrale olandese, Mino Raiola, avrebbe proposto il suo assistito al Real Madrid. Una notizia molto importante, e che per ora non trova molte conferme. Se questo dovesse essere confermato, ecco che cambierebbe del tutto il mercato bianconero.

News Juventus: De Ligt via in estate?

Il mercato della Juventus è come sempre molto attivo, e in questi ultimi giorni si è ritornato a parlare tanto di De Ligt. Il difensore olandese potrebbe addirittura partire in estate, e intanto su di lui ci sono ancora tante pretendenti. Non solo il Real Madrid, ma soprattutto il Manchester United: i Red Devils hanno già mosso i primi passi.