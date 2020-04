Calciomercato Roma: El Shaarawy spinge per tornare

Calciomercato Roma: El Shaarawy ancora alla Roma?

Ultime Roma: Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia. L’esterno ex Milan potrebbe presto tornare nella capitale.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’italo-egiziano avrebbe confermato a persone a lui vicine la sua volontà di giocare ancora con la Roma, considerando conclusa la sua esperienza in Cina. Pandemia permettendo, El Shaarawy a maggio sbarcherà a Roma in compagnia del fratello-manager per questioni personali. E nel frattempo spera che Petrachi gli faccia un grande regalo.

Ultime Roma: l’esterno cerca il riscatto

Il ds capitolino potrebbe trovare un accordo con lo Shanghai Shenhua per il trasferimento. L’ex Milan accetterebbe un contratto da 3 milioni a stagione, rinunciando persino a buona parte dei 28 che avrebbe incassato nel suo attuale club (anche se la buonuscita sarebbe molto elevata). In Cina il Faraone non ha fatto benissimo. L’estrno ha collezionato appena 4 gol, mentre in giallorosso in campionato 34 centri in 109 apparizioni.

L’esterno in questo modo potrebbe tornare ad inseguire il sogno di essere convocato per Euro 2021, competizione dove l’Italia è già qualificata e giocherà la prima partita proprio a Roma all’Olimpico. Con un anno in più, l’ex Genoa spera di dimostrare a Mancini di essere un elemento ancora valido e da tenere in considerazione.