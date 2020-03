Calciomercato Juventus, addio Higuain: il ‘Pipita’ saluterà la Serie A

Calciomercato Juventus, Higuain nuovamente ai saluti: Paratici a caccia di un nuovo attaccante

Calciomercato Juventus – Higuain | Era tornato assieme al suo allenatore, dopo la breve parentesi londinese, il ‘Pipita’ Gonzalo Higuain. Proprio con Maurizio Sarri il ritorno in Serie A e alla Juventus, rientrando nuovamente nel progetto dei bianconeri. Ci sono stati dei buoni segnali all’inizio della stagione, con il gol trovato dall’argentino nella solita rete da ex contro il Napoli, che aveva spianato la strada che si era riaperta al suo ritorno a Torino. Ma La Juventus, adesso, potrebbe nuovamente metterlo al margine del progetto. Il motivo? Riguarda proprio la ricerca di nuovo attaccante, che porta il nome di Mauro Icardi. L’attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe tornare in Italia, con Fabio Paratici che attende il riscatto dello stesso club transalpino.

Ultime Juventus, Gonzalo Higuain saluterà a fine stagione: starebbe già cercando la prossima squadra

Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, al margine di quest’annata, potrebbe arrivare l’addio di Gonzalo Higuain dalla Juventus. Il classe ’87 ha il suo contratto con scadenza fissata al 2021 e, la società piemontese, si troverà ad abbassare le proprie richieste economiche per il centravanti argentino. Cifra che comunque non sarà inferiore ai 20 milioni. La Juve cerca un nuovo perno per il reparto offensivo, l’agente dello stesso calciatore e la società stessa, si stanno già muovendo per trovargli una sistemazione.