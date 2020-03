Calciomercato Roma, El Shaarawy nostalgico: messaggio rivolto alla Serie A

Calciomercato Roma: le parole di El Shaarawy dalla Cina

Calciomercato Roma – El Shaarawy | L’ex Milan e Roma, attualmente in forza allo Shanghai Shenhua ha già nostalgia dell’Italia. Stephan El Shaarawy è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport ed ha parlato di diverse tematiche, con protagonista quella legata al Coronavirus. Il calciatore parla di miglioramenti nel paese in cui è ospite da ormai un po’ di mesi: “Qui la situazione sta migliorando moltissimo, ne stiamo uscendo alla grande. Deve rappresentare un messaggio di speranza per tutto il mondo. Da casa mia adesso vedo le strade tornare ad essere trafficate, persone che tornano ad uscire, credo sia un grande segnale e soprattutto molto importante. Dopo il lockdown, vedere che le persone che tornano praticamente a vivere, è una grande vittoria”.

Notizie Roma, le parole di El Shaarawy sul futuro: “Mi manca l’Italia”

Ha parlato, provando a pensare per un po’ al calcio, anche del medesimo sport e della sua situazione attuale in Cina. Stephan El Shaarawy ha nostalgia di casa ed è questo il pensiero del calciatore della Nazionale azzurra: “Con questa situazione difficile, ho cercato insieme al club di trovare una soluzione. Arrivati a gennaio avevano posticipato il campionato e, con la Nazionale a marzo, non potevo permettermi di stare fermo. La mia priorità erano gli Europei. Il resto si vedrà in futuro. Adesso sono un giocatore dello Shanghai e penso al bene della squadra, non so cosa succederà poi. Ibrahimovic e Totti tra i più forti con cui ho giocato, ma anche Mbappé. Kakà il mio idolo. Roma? Ho lasciato tantissimo lì, non parlo solo di un percorso calcistico. Mi sono sentito in famiglia lì, mi manca tanto l’Italia. Mi manca tutto, anche i miei genitori. Quando vieni catapultato in un mondo diverso dal tuo, cominciano a mancarti diverse cose. Grazie alla Nazionale sono tornato diverse volte in Italia”.